Aktion Lichtblicke: Die 0-Euro-Scheine

Die Edition 2025 hat uns Leony zur Verfügung gestellt. Der Schein hat eine Auflage von 5.000 Stück, ist damit eine absolute Rarität und ein Must-have für jeden Sammler und Musik-Fan.

Leony hat mit ihren Songs "Simple Life", "Rock `n Roll", "By your side" und "Remedy" eine hohe Präsenz in den Playlists der NRW-Lokalradios - wie sie selber auch eine sehr präsente Persönlichkeit ist. Auch das zeigt das Motiv des 0-Euro-Scheins.

Zu kaufen ist das begehrte Sammlerstück ab dem 24. November ausschließlich hier im Lichtblicke-Shop. Der Reinerlös kommt der Aktion Lichtblicke zugute.