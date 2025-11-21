Aktion Lichtblicke: Die 0-Euro-Scheine
Die 0-Euro-Scheine sind seit ein paar Jahren ein fester Bestandteil der Aktion Lichtblicke. Exklusiv, hochwertig und streng limitiert - das sind die 0-Euro-Scheine - designt von Stars nur für die Aktion Lichtblicke e.V.
Veröffentlicht: Donnerstag, 20.11.2025 11:15
Der 0-Euro-Schein von Leony
Die Edition 2025 hat uns Leony zur Verfügung gestellt. Der Schein hat eine Auflage von 5.000 Stück, ist damit eine absolute Rarität und ein Must-have für jeden Sammler und Musik-Fan.
Leony hat mit ihren Songs "Simple Life", "Rock `n Roll", "By your side" und "Remedy" eine hohe Präsenz in den Playlists der NRW-Lokalradios - wie sie selber auch eine sehr präsente Persönlichkeit ist. Auch das zeigt das Motiv des 0-Euro-Scheins.
Zu kaufen ist das begehrte Sammlerstück ab dem 24. November ausschließlich hier im Lichtblicke-Shop. Der Reinerlös kommt der Aktion Lichtblicke zugute.
Über die Aktion Lichtblicke
Die Aktion Lichtblicke e.V. kümmert sich besonders um Menschen unter uns, die schwere Schicksalsschläge hinnehmen müssen: Die Schwachen und Benachteiligten in unserer Gesellschaft, die keine Lobby für ihre Anliegen haben. Hier sind es vor allem Kinder, die besonders unter den Notsituationen leiden, in die ihre Familien geraten. Und gerade den Kleinsten will die Aktion Lichtblicke Aufmerksamkeit, Solidarität und Mittel spenden. Kinder sind unsere Zukunft und haben die solidarische Hilfe aller verdient.