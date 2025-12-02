Aktion Lichtblicke - Leon Windscheid hautnah

Auf seiner Tour „Alles perfekt“ nimmt Leon Windscheid sein Publikum mit auf eine Expedition durch den eigenen Kopf und zeigt, warum es so schwer ist, das zu tun, was einem wirklich guttut.
Was normalerweise in ausverkauften Hallen passiert, erlebt ihr mit uns hautnah und gerade richtig zum Endspurt des Jahres. Und das alles noch für einen guten Zweck.
Tickets für dieses exklusive Event gibt es nicht zu kaufen, sondern nur bei uns zu gewinnen. Bewerbt euch hier und erlebt „Leon Windscheid hautnah“ am 18. Dezember 2025.
Über die Aktion Lichtblicke
Die Aktion Lichtblicke e.V. kümmert sich besonders um Menschen unter uns, die schwere Schicksalsschläge hinnehmen müssen: Die Schwachen und Benachteiligten in unserer Gesellschaft, die keine Lobby für ihre Anliegen haben. Hier sind es vor allem Kinder, die besonders unter den Notsituationen leiden, in die ihre Familien geraten. Und gerade den Kleinsten will die Aktion Lichtblicke Aufmerksamkeit, Solidarität und Mittel spenden. Kinder sind unsere Zukunft und haben die solidarische Hilfe aller verdient.