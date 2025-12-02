Aktion Lichtblicke - Leon Windscheid hautnah

Auf seiner Tour „Alles perfekt“ nimmt Leon Windscheid sein Publikum mit auf eine Expedition durch den eigenen Kopf und zeigt, warum es so schwer ist, das zu tun, was einem wirklich guttut.

Was normalerweise in ausverkauften Hallen passiert, erlebt ihr mit uns hautnah und gerade richtig zum Endspurt des Jahres. Und das alles noch für einen guten Zweck.

Tickets für dieses exklusive Event gibt es nicht zu kaufen, sondern nur bei uns zu gewinnen. Bewerbt euch hier und erlebt „Leon Windscheid hautnah“ am 18. Dezember 2025.



