Aktion "Planet Hagen 2026"

In der Lange Str. 30 in Wehringhausen präsentierte Annette Hübner, die in einer Malschule malt, ihre Kunst. Dort bekommt sie die nötige Hilfe für ihre Ideen. Man arbeitet dort frei in allen Stilrichtungen und kann alles ausprobieren, was man möchte. Somit kann man sich in seiner Kreativität weiterentwickeln. Annette Hübner erklärt, dass jeder seine eigene Wahrnehmung von Kunst hat.