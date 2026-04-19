Aktion "Planet Hagen 2026"
Die Aktion "Planet Hagen 2026" ermöglichte Interessierten einen persönlichen Einblick in die Kunst- und Kreativszene Hagens. Am Samstag, den 18. April, konnten von 12 bis 18 Uhr 35 kreative Orte in Hagen besucht werden. Am Sonntag, den 19. April, konnten 28 Orte von 12 bis 17 Uhr besucht werden.
Veröffentlicht: Sonntag, 19.04.2026 17:00
In der Lange Str. 30 in Wehringhausen präsentierte Annette Hübner, die in einer Malschule malt, ihre Kunst. Dort bekommt sie die nötige Hilfe für ihre Ideen. Man arbeitet dort frei in allen Stilrichtungen und kann alles ausprobieren, was man möchte. Somit kann man sich in seiner Kreativität weiterentwickeln. Annette Hübner erklärt, dass jeder seine eigene Wahrnehmung von Kunst hat.
Im Tennisclub in Altenhagen treffen verschiedene Kunstgenres aufeinander. Künstlerin Christiane Bisplinghoff ist spezialisiert auf Malerei, Skulpturen und Schmuck. Christel Krones ist ebenfalls Künstlerin und gibt Kurse in Öl, Acryl und Encaustic. Dabei beschreibt die antike Kunsttechnik Encaustic das Malen mit heißem Bienenwachs. Sie erklärt, warum sie im künstlerischen Bereich arbeitet.
Architektin und Künstlerin Le Quan Chong ist Teil der Kunstgruppe "Sepia 14". Um zu zeigen, dass uns Kreativität und Kunst verbinden, malte sie 2021 zur Corona-Zeit eine große Welle auf eine Leinwand und verfasste dazu das Gedicht "Die Coronawelle". Damit wollte sie Menschen in der schwierigen Zeit auf positive Gedanken bringen. Besucher Martin Werner erklärt, warum er an der Aktion teilnimmt.
Mit dieser Aktion wurde das Wochenende kreativ und kunstvoll abgeschlossen.