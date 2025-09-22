Aktion Sauberes Eppenhausen

Rund um die Grundschule Boloh und im Stadtteil selbst wurde fleißig gesammelt, sodass zahlreiche Müllsäcke gefüllt werden konnten. Das Stadtteilforum Eppenhausen bedankt sich bei der Grundschule Boloh sowie dem HEB Hagen für die gute Zusammenarbeit. Außerdem dankt sie auch allen Helferinnen und Helfern für die großartige Unterstützung und den tollen Einsatz. Damit konnte gemeinsam ein starkes Zeichen für Umweltbewusstsein und Gemeinschaft gesetzt werden.