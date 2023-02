Aktionsbündnis Katastrophenhilfe bittet um Spenden für Erdbeben-Opfer

Die Folgen nach dem Erdbeben sind katastrophal. An der türkisch-syrischen Grenze gibt es viele Tote und Verletzte. Die Lage ist schwierig. Das schwere Erdbeben trifft insbesondere auf syrischer Seite Millionen Menschen, die nach zwölf Jahren Bürgerkrieg am Ende ihrer Kräfte sind. Mehrere Nachbeben sowie Kälte und Schnee erschweren die Situation zusätzlich und bedrohen besonders die Kinder, schreibt UNICEF. Ein Bündnis aus Caritas, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie und UNICEF will helfen und bittet um Spenden: aktionsbuendnis-katastrophenhilfe.de

Interview mit Oliver Müller von Caritas International

Unser Kollege Joschka Heinemann hat sich mit Oliver Müller von Caritas International, der damit Teil des Aktionsbündnisses, unterhalten. Im Interview erfahrt ihr, worauf es bei dieser Spendenaktion ankommt, wohin das Geld fließt und was vor Ort damit gemacht wird.