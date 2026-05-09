Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Aktionstag für mehr Inklusion in Hagen
© Radio Hagen
Teilen:

Aktionstag für mehr Inklusion in Hagen

In der Hagener Innenstadt hat die AG Partizipation am Samstag (09.05.2026) auf die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung aufmerksam gemacht. Hier gibt es die Infos!

Veröffentlicht: Samstag, 09.05.2026 10:16

Anzeige

Anlass war der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Mit einem Informationsstand in der Fußgängerzone wollten die Beteiligten vor allem über Barrieren im Alltag informieren und mit Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch kommen. Außerdem gab es Mitmachaktionen und Informationsmaterial rund um das Thema Inklusion.

Warum solche Aktionen weiterhin wichtig sind, erklärt Pia Kröger-Götze vom Selbsthilfebüro.

Anzeige
Wichtiges Thema
Anzeige
Aktionstag für mehr Inklusion in Hagen
© Radio Hagen
Anzeige
Aktionstag für mehr Inklusion in Hagen
© Radio Hagen
Anzeige

Der Europäische Protesttag wird jedes Jahr Anfang Mai in vielen Städten begangen. In diesem Jahr stand er unter dem Motto „Menschenrechte sind nicht verhandelbar“.

Anzeige
Anzeige
Anzeige