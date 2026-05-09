Aktionstag für mehr Inklusion in Hagen

Anlass war der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Mit einem Informationsstand in der Fußgängerzone wollten die Beteiligten vor allem über Barrieren im Alltag informieren und mit Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch kommen. Außerdem gab es Mitmachaktionen und Informationsmaterial rund um das Thema Inklusion.

Warum solche Aktionen weiterhin wichtig sind, erklärt Pia Kröger-Götze vom Selbsthilfebüro.