Aktivisten legen Luftverkehr am Flughafen Köln/Bonn lahm

Köln/Bonn (dpa) - Klimaaktivisten haben am Flughafen Köln/Bonn eine Unterbrechung des Flugverkehrs verursacht. Drei Personen klebten sich am frühen Morgen auf einer Rollbahn fest, wie ein Sprecher der Kölner Polizei sagte. Die Polizei sei am Flughafen im Einsatz. Wie lange der Luftverkehr beeinträchtigt sein werde, war zunächst unklar.

Die Gruppe Letzte Generation teilte mit, dass mehrere Aktivisten einen Zaun durchtrennten und sich in der Nähe von Start- und Landebahnen auf dem Asphalt festklebten. Über das Netzwerk X (ehemals Twitter) teilte die Gruppe mit, die Aktion sei Teil einer internationalen Protestkampagne, die einen Ausstieg aus Fossilen Energieträgern bis 2030 fordert. Der Protest solle gleichzeitig an Flughäfen in weltweit mehr als zehn Ländern stattfinden, hieß es.