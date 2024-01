Aktivisten stören Dreikönigstreffen der Liberalen

Stuttgart (dpa) - Wenige Tage nach dem sehr knappen Votum der FDP-Mitglieder für einen Verbleib in der Ampel kommen die Liberalen heute zu ihrem traditionellen Dreikönigstreffen in Stuttgart zusammen.

Gestört wurde das Dreikönigstreffen von Aktivisten, die sich Zugang zur Stuttgarter Oper verschafften. Sie unterbrachen schreiend die Rede des FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner und entrollten im Opernsaal ein Transparent mit dem Slogan: «Menschen mitnehmen - Klimaschutz geht nur sozial gerecht.» Die Regierung müsse das Klimageld einführen, so die Forderung der Aktivisten. Lindner unterbrach seine Rede und verwies auf den gesunkenen CO2-Ausstoß in Deutschland. Er sagte außerdem, wenn die Organisation Attac nun für das Klimageld werbe, sei dies das erste Mal, dass linke Autonome für das Wahlprogramm der FDP seien.

Lindner lehnt Rückkehr zur Wehrpflicht ab

Lindner lehnte in seiner Rede eine Rückkehr zur allgemeinen Wehrpflicht mit dem Ziel der Stärkung der Bundeswehr strikt ab. «Im 21. Jahrhundert besteht Landes- und Bündnisverteidigung nicht mehr darin, wieder Kreiswehrersatzämter einzurichten», sagte er. Sie bestehe vielmehr darin, «dass wir hoch qualifizierte Soldatinnen und Soldaten für eine Technologie-Armee finden».

Der Bundesfinanzminister betonte: «In dieser Lage, in der wir sind, über die allgemeine Wehrpflicht nachzudenken, trägt nicht zur Sicherheit bei. Wir schwächen uns.» In Zeiten von Arbeits- und Fachkräftemangel würde eine Generation davon abgehalten, einen qualifizierten Beruf zu erlernen und auszuüben, um einige Monate in der Bundeswehr «als angelernte Kraft» tätig zu sein. Zudem würde tief in individuelle Freiheiten eingegriffen.Lindner sichert Flutopfern Solidarität zu

Zudem sicherte er den Opfern der Flut in Teilen Deutschlands Solidarität zu. Die Betroffenen könnten sich darauf verlassen, dass man solidarisch sei, sagte der Bundesfinanzminister. Man wolle den Staat nicht für alles zuständig machen, und er könne auch nicht für alles zuständig sein, so Lindner. «Aber wer unverschuldet in Not gerät, kann sich auf die Solidarität der Gesellschaft verlassen.»

FDP-Generalsekretär: Stärkerer Kampf gegen Parallelgesellschaften

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sprach sich in Stuttgart für einen stärkeren Kampf gegen Parallelgesellschaften in Deutschland aus. Man müsse bei der Steuerung und Kontrolle der Migration deutlich besser werden, sagte er. Aber man müsse gleichzeitig ein Gefühl entwickeln für die Menschen, die zu uns kämen. Die Politik müsse alles dafür zu tun, dass besonders Kinder nicht mit einem ausländischen Bewusstsein aufwüchsen, sondern mit einer inländischen Identität. Bis vor kurzem habe keiner wahrhaben wollen, dass im Land Parallelgesellschaften existierten, sagte Djir-Sarai. «Wer Parallelgesellschaften in den Städten Deutschlands beklagt, muss erst die Parallelgesellschaften in den Köpfen der Menschen beseitigen.»

Beim FDP-Mitgliedervotum hatten 52,2 Prozent dafür gestimmt, die Regierungsarbeit der Ampel fortzusetzen. 47,8 Prozent wollten das Bündnis beenden. Die Parteiführung ist laut Satzung nicht an das Ergebnis gebunden. Es handelt sich lediglich um ein Stimmungsbild. Lindner hatte den Ausgang der Mitgliederbefragung als klaren Auftrag gewertet, «im Regierungshandeln weiter liberales Profil zu zeigen». Die FDP steckt derzeit in einem Umfragetief - die Werte lagen zuletzt bei um die fünf Prozent.

Seit mehr als 140 Jahren starten die Liberalen am 6. Januar im Südwesten politisch in das neue Jahr. 1866 hatte sich ein Vorläufer der FDP, die Württembergische Volkspartei, in Stuttgart zur ersten «Dreikönigsparade» getroffen.