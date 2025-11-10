Aladin – Das Weihnachtsmärchen im Theater Hagen

Aladin und seine beste Freundin Jasmina sind jeden Tag in den Straßen von Altenhagen unterwegs. Als eine geheimnisvolle fremde Person sie bittet, etwas für sie aus einem Laden abzuholen, gelangen sie in den Besitz einer Wunderlampe. Aus der befreien sie die darin eingesperrte Dschinnie. Zur Belohnung gewährt ihnen die Dschinnie drei Wünsche. Mit dem ersten Wunsch verlassen die beiden Zeit und Ort und reisen in die märchenhafte Welt von tausend und einer Nacht. Und dort beginnen fantastische Abenteuer…

Aladin ist eine bewegende Geschichte über Freundschaft und den Mut, das eigene Schicksal in die Hand zu nehmen. Die Kraft der Fantasie nimmt alle von Hagen aus mit in eine sagenhafte, orientalische Märchenwelt. Kleine und große Märchenfans erwarten Momente voller Spannung und Magie, begleitet von der mitreißenden Musik der Märchenband.

Und das Beste: Ihr könnt dabei sein! An Nikolaus – Samstag, dem 6. Dezember 2025, um 10.30 Uhr – laden wir von Radio Hagen gemeinsam mit dem Theater Hagen 150 kleine und große Menschen zu einer Vorstellung von Aladin ein – der ganze erste Rang im Theater gehört dann Euch. Egal, ob Eltern mit Kindern, Großeltern mit Enkeln oder Kitagruppe – bewerbt Euch ab sofort hier und schreibt uns, warum und mit wem Ihr gern dabei möchtet.