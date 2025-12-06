Aladin für Radio Hagen Gewinner

Melissa Knezevic und Sandra Hoyer aus dem Radio-Hagen-Team haben die Gäste in Empfang genommen, sowie Weihnachtsmützen, Kekse und magnetische Emils verteilt. Das Stück wurde mit Hagener Bezug etwas umgeschrieben und so fanden Aladin und seine Freundin Jasmina die Wunderlampe in Altenhagen. Das kam bei kleinen und großen Besuchern gut an.





Weitere Vorstellungen finden noch bis zum 28. Dezember statt. Es gibt noch wenige Rest-Karten.