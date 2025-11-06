Aladin kommt aus Altenhagen

Allerdings inszeniert sie den Klassiker vor Hagener Kulisse: Aladin und seine Freundin Jasmina finden die Wunderlampe in Altenhagen. Im Lauf der Geschichte führt sie der Lampengeist dann in die Märchenwelt aus 1001 Nacht.

Schöne will mit dem Stoff und seiner Bearbeitung auch Kinder mit anderen kulturellen Hintergründen ansprechen. Grundsätzlich ist das Weihnachtsmärchen eine Gelegenheit, die Menschen mit den Mitteln des Theaters zusammenzuführen, sagt Intendant Sören Schumacher.

Das Stück feiert am 15. November um 17 Uhr im großen Haus Premiere. Wer nicht so lange warten will, kann bereits morgen bei der Märchenwerkstatt im Lutz um 15 Uhr erste Szenen erleben. Der Eintritt ist frei und die Kinder können auch etwas basteln.