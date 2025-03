Alarmsystem-Logo für Digitalradios kommt

Berlin (dpa/tmn) - Digitalradios, die in Not- und Krisenfällen verlässlich warnen, erkennen Käuferinnen und Käufer ab Jahresmitte am neuen ASA-Logo. ASA steht für Automatic Safety Alert.

Diese Funktion kann vom Katastrophenwarnsystem der Behörden (MoWaS) schnell angesprochen werden, auch wenn etwa das Internet (Apps) oder der Mobilfunk (Cell Broadcast) als Übertragungswege für Notfallwarnungen ausgefallen sind.

Das Logo gibt es nur für zertifizierte Digitalradios

Hersteller dürfen das ASA-Logo nur für Digitalradiomodelle (DAB+) nutzen, die in einem speziellen Prüflabor erfolgreich auf ihre zuverlässige Warnfunktion hin getestet und zertifiziert worden sind, teilt das Digitalradio-Büro Deutschland mit.

Der ASA-Standard ist vom Digitalradio-Weltverband WorldDAB Ende 2024 weltweit eingeführt worden. Erste Radios für daheim, unterwegs oder fürs Auto, die den neuen ASA-Standard unterstützen und das ASA-Logo tragen, werden von der Mitte des Jahres an im Handel erwartet.

ASA kann Radios auch aus dem Stand-by holen

Die ASA-Warnfunktion ist eine Weiterentwicklung des bisher in Deutschland bei Digitalradios genutzten Standards Emergency Warning Functionality (EWF) und kann ebenfalls die ein Alarmsignal, Durchsagen oder Textinfos auf dem Radiodisplay ausgeben.

Darüber hinaus ist ASA aber auch in der Lage, im Hintergrund alle Sender auf Warnverweise zu überwachen und Digitalradios aus dem Stand-by-Modus aufzuwecken, was im Notfall auch Batteriestrom bei tragbaren Digitalradios spart, und präzise nur auf eng eingegrenzte Warngebieten reagieren (Location Coding).