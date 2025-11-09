Alcaraz feiert Auftaktsieg bei ATP Finals

Turin (dpa) - Spaniens Tennisstar Carlos Alcaraz hat sich zum Auftakt der ATP Finals in Turin keine Blöße gegeben. Der 22-Jährige gewann gegen den Australier Alex de Minaur nach leichten Anlaufschwierigkeiten mit 7:6 (7:5), 6:2 und wurde damit seiner klaren Favoritenrolle gerecht.

Weitere Gruppengegner für den sechsmaligen Grand-Slam-Turniergewinner sind Taylor Fritz aus den USA und der Italiener Lorenzo Musetti, der dank des kurzfristigen Startverzichts von Novak Djokovic (Serbien) nachrücken durfte.

Alcaraz, der die meisten Einzelsiege (68) und Turniersiege (8) in diesem Jahr auf der Tour aufweist, will sich zum ersten spanischen Sieger des Prestigeturniers seit 27 Jahren küren. 1998 hatte Àlex Corretja triumphiert. Doch für Alcaraz geht es im Duell mit seinem italienischen Dauerrivalen Jannik Sinner auch darum, wer von den beiden das Tennis-Jahr als Nummer 1 abschließt.