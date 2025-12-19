Alessia Herren kündigt «Baby Nr. 2» an

Köln (dpa) - «Baby Nr. 2 loading»: Reality-Star Alessia Herren (23) hat ihre Fans und Follower über erneuten Familienzuwachs informiert. Auf Instagram veröffentlichte die Tochter von «Lindenstraße»-Schauspieler Willi Herren ein Video, auf dem schemenhaft ein Babybauch zu sehen ist. Dazu schrieb sie: «Wenn aus Liebe Leben wird, unsere Familie wächst.» Versehen wurde die Nachricht mit dem Hashtag «#pregnant», auf Deutsch: schwanger. Herren hat bereits eine Tochter.

Bekannt ist die 23-Jährige unter anderem aus dem RTL-Dschungelcamp, bei dem sie Anfang des Jahres auf dem dritten Platz landete - auf demselben Rang wie ihr Vater mehr als 20 Jahre zuvor. Mit ihrem Mann Can nahm sie auch schon am «Sommerhaus der Stars» teil.