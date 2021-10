Alexander Zverev gewinnt Tennisturnier in Wien

ATP-Tour

Für den 18. Finaltriumph auf der ATP-Tour benötigte Zverev 95 Minuten und kassierte einen Siegerscheck über 275.000 Euro. Im siebten Vergleich mit Tiafoe war es der sechste Sieg des Deutschen.

Zuvor hatte der Weltranglisten-Vierte in diesem Jahr schon die Turniere in Acapulco, Madrid, bei den Olympischen Spielen und in Cincinnati gewonnen. In der Historie des deutschen Herren-Tennis hat jetzt nur noch Boris Becker mehr Turniersiege gefeiert als Zverev.

