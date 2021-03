Alice Cooper erstmals an der Spitze

Offizielle Deutsche Charts

Baden-Baden (dpa) - Zum ersten Mal in seiner jahrzehntelangen Karriere hat der US-Rockmusiker Alice Cooper den Sprung an die Spitze der deutschen Album-Charts geschafft.

Knapp 50 Jahre nach seiner ersten Charts-Platzierung gelang dem 73-Jährigen dies nun mit dem Album «Detroit Stories», wie GfK Entertainment am Freitag berichtete. Im Juli 1972 hatte Cooper mit der Rock-Hymne «School's Out» seinen Einstand in den deutschen Charts gegeben.

Die Top Fünf der Album-Charts sind sämtlich Neueinsteiger. Nino de Angelo erobert mit «Gesegnet und Verflucht» den zweiten Platz, gefolgt von Architects («For Those That Wish To Exist»), Epica («Omega») und Kreator («Under The Guillotine»).

In den Single-Charts tauschen Nathan Evans («Wellerman») auf der Eins und Bausa & Apache 207 («Madonna») auf der Zwei die Plätze. Als Dritte steigen 187 Strassenbande & Gzuz («Keiner kann mich ficken») ein.

