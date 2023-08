Alice Cooper geht am liebsten hungrig auf die Bühne

London (dpa) - Der US-Rocksänger Alice Cooper («School's Out», «Poison») achtet auf seine Ernährung, besonders auf Tour. «Ich passe wirklich auf, was ich esse, auch wenn ich nicht viel esse», sagte Cooper (75) der Deutschen Presse-Agentur in London. «Aber ich glaube, das gehört auch dazu: Man könnte essen, was man will, solange man nicht viel davon isst.» Auf seinem neuen Album «Road», das am 25. August erscheint, singt Cooper über das Tourleben als Rockstar.

Auf Tour gönne er sich meistens ein großes Frühstück, erzählte der Sänger. «Weil ich weiß, dass ich kein Abendessen bekomme, denn ich gebe ja ein Konzert. Auf diese Weise bin ich immer hungrig, wenn ich auf die Bühne gehe», so Cooper, der sich vor rund 40 Jahren von Alkohol und Drogen losgesagt habe. «Wenn ich auf der Bühne stehe, will ich mich auf keinen Fall voll fühlen.» Nach dem Konzert esse er Obst oder eine Schüssel Zerealien, sagte der 75-Jährige. «Ich esse niemals eine Pizza, bevor ich ins Bett gehe.»

Seine spärliche Ernährung und die Strapazen seiner theatralischen Konzerte haben laut Alice Cooper einen angenehmen Nebeneffekt. «Wenn die Tour vorbei ist und ich jeden Abend anderthalb Stunden gespielt habe, dann bin ich in besserer Verfassung als vorher.» Speziell in Form halte er sich nicht, sagte der passionierte Golfer, der solo oder mit seiner Band Hollywood Vampires ständig unterwegs ist. Denn mittlerweile sei jede Tournee für ihn wie ein «großartiges Aerobic-Workout».