Alisson lobt Klopp: Er hat den Club «revolutioniert»

Liverpool (dpa) - Torhüter Alisson vom FC Liverpool hat Meistertrainer Jürgen Klopp in den höchsten Tönen gelobt. «Er hat den Verein in den letzten Jahren revolutioniert», sagte der 27 Jahre alte Brasilianer in einem Interview.

© Paul Ellis (dpa)