ALS-kranker Schauspieler Eric Dane schreibt seine Memoiren

Los Angeles (dpa) - «Grey's Anatomy»-Schauspieler Eric Dane (53), der an der unheilbaren Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) leidet, möchte seine Lebensgeschichte aufschreiben. Das Buch mit dem Titel «Book of Days; A Memoir in Moments» soll 2026 erscheinen. Es sei ihr eine Ehre, die Memoiren herauszugeben, schrieb die Journalistin und John-F.-Kennedy-Nichte Maria Shriver in sozialen Medien.

Shriver hatte kürzlich über ihre Verlagsmarke «The Open Field» auch ein Ratgeberbuch über die Pflege von Demenzkranken veröffentlicht, das von der Ehefrau des schwer kranken Stars Bruce Willis geschrieben wurde.

Dane werde in dem Buch neben seinem Leben mit ALS auch über seine Familie und seine Schauspielkarriere schreiben, hieß es in US-Medienberichten. «Jeden Morgen beim Aufwachen ist mir sofort klar, dass dies die Realität ist - diese Krankheit, diese Herausforderung und genau deswegen schreibe ich dieses Buch», sagte Dane laut der Zeitschrift «People» in einer Mitteilung. Er wolle die Leser daran erinnern, jeden Moment aus vollem Herzen zu leben.

Dane machte Diagnose im April öffentlich

ALS betrifft das zentrale und periphere Nervensystem. Dane hatte seine Erkrankung im April öffentlich gemacht. In einem Interview in der ABC-Sendung «Good Morning America» sagte der Schauspieler im Juni: «Ich habe einen funktionierenden Arm». Und sagte auch dort, dass er nicht aufgeben wolle: «Ich glaube nicht, dass dies das Ende meiner Geschichte ist», sagte er.

Dane ist mit der Schauspielerin Rebecca Gayheart verheiratet. Das Paar hat zwei Töchter im Teenageralter. In der beliebten US-Krankenhausserie «Grey's Anatomy» spielte er sechs Jahre lang den plastischen Chirurgen Dr. Mark «McSteamy» Sloan, 2012 stieg er aus. Seit 2019 ist Dane als Familienpatriarch in der HBO-Serie «Euphoria» zu sehen.