Aly und Düren suchen bald Deutschlands dümmsten Promi

Unterföhring (dpa) - Das Moderatoren-Paar Amira Aly und Christian Düren feiert in wenigen Wochen seine Premiere als Show-Gespann vor der Kamera. ProSieben hat einen Starttermin für «Deutschlands dümmster Promi», eine neue Sendung mit den beiden, bekanntgegeben: Sie wird von Montag, 1. September 2025, um 20.15 Uhr zu sehen sein (auf ProSieben und Joyn).

Für das Duo war die Arbeit an dem Format eine ganz neue Erfahrung, wie Moderator Christian Düren verriet. «Das war schon etwas Spezielles», sagte er in einem Interview mit dem Sender. «Wir haben natürlich eine Aufteilung, wer was im Privaten macht – aber beruflich mussten wir uns komplett neu justieren. Das war ganz spannend rauszufinden, wer welche Rolle übernimmt und wie wir dann zusammen agieren und harmonieren.»

Quiz mal anders

In der Show wird das klassische Quiz-Konzept umgedreht – wer am meisten weiß, fliegt raus. Die Aufgaben beinhalten ganz unterschiedliche Kategorien, von Logik bis Buchstabieren. Als Kandidaten sind unter anderem Ex-Fußballer Mario Basler, Moderatorin Gülcan Kamps und der Reality-Star Calvin Kleinen dabei. Für eine gewisse Würze sorgt zudem die Teilnahme von zwei Politiker-Kindern: Gloria-Sophie Burkandt, Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), und Joe Laschet, Sohn des früheren CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet, treten ebenfalls an.

Amira Aly und Christian Düren moderieren nach ProSieben-Angaben erstmals gemeinsam eine Show. Die Moderatorin - einst verheiratet mit Komiker Oliver Pocher - hatte sich im Juli 2024 erstmals mit Düren als Partner an ihrer Seite gezeigt.