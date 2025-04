Am Ende chancenlos: Altmaier verliert gegen Alcaraz

Monte-Carlo (dpa) - Tennisprofi Daniel Altmaier hat beim Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo eine Überraschung gegen Carlos Alcaraz deutlich verpasst. Der 26-Jährige aus Kempen unterlag dem spanischen Weltranglistendritten im Achtelfinale mit 3:6, 1:6. Altmaier schied damit nach dem frühen Scheitern des an Nummer eins gesetzten Alexander Zverev als letzter verbliebener Deutscher bei der Sandplatzveranstaltung aus.

Der Weltranglisten-84. hielt bis zum 3:3 im ersten Satz gut gegen den großen Favoriten Alcaraz mit. Immer wieder versuchte Altmaier, seinen Gegner mit Stoppbällen zu überraschen. Doch mit seiner Extraklasse konnte Alcaraz kontern. Nach einem spektakulären Punktgewinn, den er mit einem Schlag durch die Beine einleitete, ließ sich der 21-Jährige von den Zuschauern feiern.

Alcaraz kann Zverev überholen

Im zweiten Satz war die Gegenwehr von Altmaier endgültig gebrochen. Alcaraz dominierte und machte den klaren Sieg nach 85 Minuten perfekt. Er trifft nun auf den Franzosen Arthur Fils.

Mit einem Titelgewinn in Monte-Carlo würde der Spanier in der Weltrangliste an Zverev vorbeiziehen und Position zwei hinter Jannik Sinner aus Italien übernehmen, der derzeit eine Dopingsperre verbüßt. Zverev hatte in seiner Wahlheimat Monaco direkt sein erstes Spiel gegen Matteo Berrettini aus Italien verloren.