Amazon gibt Musikern besseren Zugriff auf Streaming-Daten

Seattle (dpa) - Amazon will seinen Musikstreaming-Dienst für Künstler mit tieferen Einblicken in Nutzer-Gewohnheiten attraktiver machen. So verspricht Amazon ihnen «Zugriff auf Streamingdaten beinahe in Echtzeit».

