«America's Got Talent»: 20. Staffel ohne Heidi Klum

Los Angeles (dpa) - Bei elf Staffeln der US-Castingshow «America's Got Talent» wirkte Heidi Klum (51) seit 2013 als Jurorin mit, doch die nächste Staffel soll ohne das deutsche Model über die Bühne gehen. Der Sender NBC gab nun die Besetzung für die 20. Staffel, die Ende Mai an den Start geht, bekannt. Das britische Ex-Spice-Girl Mel B (49) kehrt als Jurorin zurück. Simon Cowell, Howie Mandel und Sofia Vergara sind gemeinsam mit Gastgeber Terry Crews erneut an Bord.

Mel B gehörte bereits von 2013 bis 2018 der Jury an der Seite von Klum an. Beide waren nach der 13. Staffel ausgestiegen, doch Klum gehörte ab der 15. Staffel wieder zu dem Team. In der Show des US-Senders NBC, zu vergleichen mit der deutschen Version «Das Supertalent», geben die Juroren ihr Urteil über die Talente der Bewerber ab.

Im Januar war bekanntgeworden, dass Klum als Gastgeberin der US-Castingshow «Project Runway» zurückkehren werde. Der US-Sender Freeform kündigte dies an, ohne aber ein konkretes Datum zu nennen. Die 21. Staffel soll noch in diesem Jahr auf Sendung gehen.

Klum auch Gastgeberin bei anderen Shows

Klum war im September 2018 nach 16 Staffeln als Moderatorin bei «Project Runway» zusammen mit dem Modeberater Tim Gunn ausgestiegen. Das Duo brachte danach die gemeinsame Reality-Fashionshow «Making the Cut» beim Streamingdienst Amazon Prime Video heraus, die bis 2022 lief. Darin wurden die Kreationen von Nachwuchsdesignern bewertet.

Auch die Designer-Castingreihe «Project Runway» dreht sich um junge Modeschöpfer, die mit ihren Outfits eine Jury überzeugen müssen. Nach dem Ausstieg von Klum und Gunn waren das US-Model Karlie Kloss und US-Designer Christian Siriano als Gastgeber eingesprungen.

In Deutschland hat Klum seit 2006 mit ihrer Castingshow «Germany's Next Topmodel» (GNTM) auf ProSieben Erfolg.