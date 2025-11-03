Amoklauf im Supermarkt - «Sarah Kohr» ermittelt wieder

Hamburg (dpa) - Ein Schlägertyp ist Hauptkommissarin Sarah Kohr (Lisa Maria Potthoff) aus der gleichnamigen ZDF-Reihe nicht. Aber sie wehrt sich und schreckt nicht zurück, wenn ihre zumeist männliche Klientel nur mit Fäusten zu argumentieren weiß. Diese Eigenschaft lässt Sarah Kohr regelmäßig zum Actiongirl werden. Blutige Nase inklusive. Das Krimiformat ist aber mehr als plumpe Prügelei. Die Kommissarin löst ihr Fälle mit Scharfsinn und Empathie.

Die neue Folge mit dem Untertitel «Im Schatten» ist heute um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen und steht vorab bereits in der Mediathek zum Streamen zur Verfügung.

Drehbuchautor Timo Berndt und Regisseur Christian Theede enttäuschen ihr Publikum nicht. Sie entwickeln einen spannenden Fall, der als vermeintlicher Amoklauf in einem Supermarkt beginnt. Sarah Kohr ist schnell am Tatort und hat fast ebenso rasch den Verdacht, dass an der Sache etwas nicht stimmt.

Mit Kampfkunst

Hauptdarstellerin Lisa Maria Potthoff darf sich buchstäblich wieder austoben. Schauspielberuf und sportliche Leidenschaft gehen bei der 47-Jährigen hier Hand in Hand. Über ihre Begeisterung für die Kampfkunst hat sie auch schon ein Buch geschrieben. Als Sarah Kohr setzt sie Schläge, Tritte und Griffe zur Selbstverteidigung ein. Mehr als einmal gerät die Ermittlerin in Lebensgefahr.

Noch vor Eintreffen des SEK ist Sarah Kohr im Supermarkt vor Ort. Unerschrocken verfolgt sie den in Militäruniform gekleideten Täter. Ein typischer Alleingang der Kommissarin. Der Angreifer erschießt einen jungen Mann, der kurz zuvor noch einen Notruf absetzen konnte.

Der Täter verschanzt sich in einem Nebenraum. Als schließlich das SEK die Türe aufbricht, ist der Mann tot. Kopfschuss. Wenig später taucht der junge Gefreite Patrick Beikamp (Elmo Anton Stratz) auf. Er bietet Sarah Kohr Unterstützung an. Der Amokläufer war Zeitsoldat.

Düstere Agenda der Täter

Sarah Kohr hat schnell den Verdacht, dass der Amoklauf inszeniert gewesen sein könnte - und dass der tote junge Mann im Supermarkt kein Zufallsopfer war. Kommandeur Christian Fesek (Christian Berkel) will die Ermittlungen jedenfalls auffällig schnell abgeschlossen sehen. Bei ihren Ermittlungen kann sie auf die Loyalität von Staatsanwalt Anton Mehringer (Herbert Knaup) und die Unterstützung ihrer Mutter, der Ärztin Heike Kohr (Corinna KIrchhoff), zählen.

Der junge Tote aus dem Supermarkt war IT-Spezialist bei einem Stromversorger. Sollte er gezielt ausgeschaltet werden? In der Truppe scheinen Einzelne eine ganz eigene Agenda zu verfolgen. Sarah Kohr bleibt hartnäckig dran und findet heraus, dass etwas ganz anderes auf dem Spiel steht.