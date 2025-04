Annemarie Carpendale und Schöneberger küssen sich vor Kamera

Berlin (dpa) - Entertainerin Barbara Schöneberger hat für die neue Ausgabe von «Verstehen Sie Spaß?» die Moderatorin Annemarie Carpendale auf den Mund geküsst und behält positive Erinnerungen an den Moment. «Der Kuss war toll. Wenn Sie mal die Gelegenheit haben, mit Annemarie Carpendale zu knutschen: Ich würde es Ihnen dringend ans Herz legen», sagte Schöneberger der Deutschen Presse-Agentur.

Hintergrund der Aktion ist ein Film für die neue Live-Ausgabe des Show-Klassikers am Samstagabend: Wayne Carpendale wurde von der versteckten Kamera überrascht. Weitere Gäste bei der vom Südwestrundfunk (SWR) in Berlin produzierten Fernsehsendung (20.15 Uhr im Ersten) sind etwa Heiner Lauterbach, Veronica Ferres, die Sängerin Leony und Moderatorin Frauke Ludowig.

Bei Schauspieler Carpendale lief es so ab: Beim FC Bayern Basketball sollte der 48-Jährige im Vorfeld eines Bundesliga-Spiels einige Sponsoren und Partner als Host betreuen. Dabei wurde dafür gesorgt, dass alles Mögliche schiefgeht, wie Schöneberger sagte. Am Ende habe sie mit seiner Ehefrau Annemarie die Situation durch einen Kuss in der sogenannten Kiss-Cam aufgelöst. «Da war er doch recht irritiert».

Heiner Lauterbach legt Veronica Ferres in Restaurant herein

Veronica Ferres hingegen wurde von ihrem Schauspielkollegen Lauterbach in einem Restaurant während der Berlinale in die Falle gelockt, der dort angeblich als Kellner für einen Freund aushalf und Hilfe brauchte. Ferres sprang dann als Servicekraft ein.

«Das war wirklich sehr seltsam, aber auch unglaublich amüsant mit Heiner. Er war so wahnsinnig beschäftigt in dem Restaurant, da habe ich gar nicht darüber nachgedacht, ob seine Geschichte, warum er da kellnert, realistisch ist, so perplex war ich», sagte Ferres der dpa.

An irgendeinem Punkt habe sie gedacht: «Das wird ja immer absurder, ist hier irgendwo eine versteckte Kamera? Aber ich habe mich entschieden: einfach durchziehen und weiterzuhelfen, falls es vielleicht nicht so ist. Ich kann ja Heiner nicht hängenlassen».

Barbara Schöneberger schlüpft im Zoo in Lockvogel-Rolle

Sängerin Leony («Remedy») wird in einem Drei-Sterne-Hotel mit einem aufwendigen Check-in aufs Korn genommen. Ludowig legt Autofahrerinnen und Autofahrer herein, die ihre Parkgebühr mit Tiergeräuschen begleichen sollen. Und Schöneberger selbst ist als Lockvogel im Krefelder Zoo im Einsatz. Dort präsentiert sie als Tierpflegerin den Besuchern einen angeblichen Bären mit besonderen Fähigkeiten.

Sie selbst sei privat kein wirklicher Zoo-Fan, sagte die Moderatorin. Allerdings mache es immer sehr viel Spaß, sich als Lockvogel zu verkleiden. «Für mich ist es fast das Allertollste, in diese unterschiedlichen Rollen zu schlüpfen und wirklich Sachen zu machen, die man halt als Barbara Schöneberger nicht machen könnte oder würde.»

Schöneberger: Fan der einfachen Unterhaltung

«Verstehen Sie Spaß?» wurde zum ersten Mal im Jahr 1980 ausgestrahlt und wird dieses Jahr 45 Jahre alt. «All die Formate, die seit fast 50 Jahren laufen, haben eins gemeinsam: Sie haben mit Menschen zu tun, sie setzen sich mit Menschen auseinander und sie sind total einfach gehalten», sagte Schöneberger.

«Ich glaube, das wird eigentlich immer funktionieren. Ich war noch nie so ein Fan von völlig neuen, verrückten Ideen und Technologien.» Vielmehr möge sie die einfache, gute alte Unterhaltung.