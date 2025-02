Apple bringt App für Einladungen und Feiern

Berlin (dpa/tmn) - Einladungen erstellen, verschicken und hinterher die Fotos von der Veranstaltungen teilen? Das soll alles mit Apples neuer App Einladungen (Apple Invites) möglich sein. Die App für alle iPhones mit mindestens iOS 18 lässt Nutzerinnen und Nutzer mit Hilfe eines simplen Formulars individuelle Einladungen anlegen und per SMS, E-Mail oder Link verteilen. Über die Rückmeldungsfunktion kann ein Gastgeber dann auch gleich sehen, wer tatsächlich erscheinen möchte.

Eine Begrenzung auf andere iPhone-Nutzer gibt es nicht. Die Einladungen können unabhängig vom verwendeten Gerät verschickt werden, also auch an Android-Nutzer oder auch einfach per E-Mail an Leute ohne Smartphone. Die Anzeige erfolgt dann entweder in der Einladungen-App oder auf einer Webseite.

Ort, Zeit, Wetter - alles schon in der Einladung drin

Empfänger der Einladung bekommen neben Anlass und Einladungstext gleich auch Ort und Zeit angezeigt und können einen Kalendereintrag anlegen oder direkt per Karten-App eine Route planen. Außerdem gibt es eine kleine Wettervorhersage für den Veranstaltungsort - praktisch für die Wahl eines Outfits.

Für die kompletten Funktionen von Apple Einladungen braucht man ein Abonnement von iCloud+. Das kostet 99 Cent im Monat im kleinsten Tarif mit 50 GB Speicher, 2,99 Euro für 200 GB und 9,99 Euro für 2 Terabyte Speicher. Neben der App gibt es auch eine Web-Version der Einladungen. Sie ist unter icloud.com/invites erreichbar.