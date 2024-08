Applegate: Von Serienvater O’Neill geprägt

Los Angeles (dpa) - US-Schauspielerin Christina Applegate (52) fühlt sich wie sie sagt stark von ihrem «Eine schrecklich nette Familie»-Serienvater Ed O’Neill (78) geprägt. «Ich weiß nicht einmal, wie ich diese Person erklären soll», sagte Applegate in ihrem Podcast «MesSy», als sie O’Neill als Gast vorstellt. «Er hat mich großgezogen. Wenn du also etwas an mir nicht magst, ist es seine Schuld. Wenn du etwas an mir magst, ist es auch seine Schuld.»

Applegate spielte in der Hit-Sitcom «Eine schrecklich nette Familie» (1987-1997) elf Staffeln lang Kelly Bundy, die Tochter von O’Neills Figur Al Bundy. Applegate schwärmt über ihren Serienvater: «Ich habe viele Jahre meines Lebens mit diesem Mann verbracht und er ist ein unglaublicher Schauspieler. Er ist ein unglaublicher Mensch.»

Im Gespräch mit O’Neill erzählte die Emmy-Preisträgerin, wie sie sich damals von ihm unterstützt gefühlt habe, als etwa bei ihrer Mutter Krebs diagnostiziert worden sei. Noch heute führten die beiden stundenlange Telefonate.