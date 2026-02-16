Aquanauten in Dahl machen Freitag, den 13. zu einem Glückstag

Unterstützung für die Aquanauten gab und gibt es natürlich auch vom TSV. Zwei Blutspende-Aktionen sind seit der ersten Idee erfolgreich gelaufen, das soll nun auch beim dritten Mal so sein. Das Ganze soll sogar zu einer Dauereinrichtung im Hagener Süden werden.

Jeder Mensch kann in die Situation kommen, auf Blutkonserven angewiesen zu sein, sei es durch einen Unfall oder eine Erkrankung des blutbildenden Systems. Hilfe ist nur dann möglich, wenn zuvor Blut gespendet wird und daher tut man mit jeder Blutspende ein gutes Werk.

Termin für die Blutspende ist am 13. März in der Zeit zwischen 15 und 19 Uhr in der Bürgerhalle Dahl.