Arbeiten am Wasser neu planen

Arbeiten und Leben Leben am Wasser müssen für unsere Region neu definiert werden. Das fordert der Präsident der Südwestfälischen Industrie-und Handelskammer Südwestfalen, Ralf Stoffels. Anläßlich des ersten Jahrestages der Flut mahnte Stoffels den Schulterschluß der Kommunen in Südwestfalen an.

