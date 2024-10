ARD-Krimi «Nord bei Nordost» geht in Serie

Hamburg (dpa) - Nach der Top-Einschaltquote mit dem ersten Fall wird der neue Krimi «Nord bei Nordost» jetzt in Serie gehen. Das kündigten der Norddeutsche Rundfunk (NDR) und die ARD-Spielfilmtochter Degeto an. «Der Erfolg der Premiere von "Nord bei Nordost" ist hervorragend: Mit 5,92 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 23 Prozent im Ersten sind wir sehr zufrieden und schon dabei, mit Holger Karsten Schmidt eine weitere Folge zu entwickeln», hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung. «Cordelia Wege, David Bredin und Franz Dinda können sich auf neue Fälle und die Fortsetzung ihrer amourösen Verbindung in der schönen mecklenburgischen Seenlandschaft einstellen. Und das Publikum auch», hieß es zur Zukunft der Reihe im Ersten.