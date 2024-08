Ariana Grande staunte über fliegenden Paparazzo am Film-Set

New York (dpa) - US-Popstar Ariana Grande berichtet von einer Begegnung mit einem Paparazzo, der während des Drehs ihres «Wicked»-Films als Drachenflieger über das Set schwebte. «Ich konnte meinen Augen nicht trauen», erklärte die 31-Jährige. «Nun, erstens, weil ich nicht die besten Augen habe. Aber zweitens, weil es das nicht gibt. Das gibt es nicht!»

Schauspiel-Kollege Jonathan Bailey (36) beschreibt es so: «Es war ein Mann auf einem riesigen Drachen, der mit herunterhängenden Beinen umherschwebte» - an den Füßen habe er eine Kamera gehabt.

Regisseur Jon M. Chu habe zuvor eigentlich eine sehr intime Atmosphäre am Set geschaffen, so Grande: «Es fühlte sich so klein und privat an» - bis das Team herausgerissen worden und die Regenbogenpresse über den Drehort geschwebt sei.

In der Film-Version des erfolgreichen Broadway-Musicals «Wicked» spielt Grande die Hexe Glinda, Cynthia Erivo ist als grüne Hexe Elphaba zu sehen. Bailey spielt ihren Mitschüler Fiyero. Der Musical-Film soll in Deutschland im Dezember in die Kinos kommen.