Armee: Premierministerin in Bangladesch tritt zurück

Dhaka (dpa) - Nach heftigen Zusammenstößen bei Protesten in Bangladesch ist Premierministerin Sheikh Hasina nach Armeeangaben zurückgetreten. Eine Übergangsregierung werde übernehmen, erklärte Armeechef Waker-Uz-Zaman. Die autokratisch regierende Regierungschefin soll unter anderem laut einem auf Kreise gestützten Bericht der Tageszeitung «Prothom Alo» in einem Hubschrauber nach Indien geflohen sein. Demonstranten hatten ihre Residenz in Dhaka gestürmt.

Bei den seit Juli andauernden Protesten starben örtlichen Medienberichten zufolge etwa 300 Menschen. Neue offizielle Angaben der Behörden dazu gab es zunächst nicht.