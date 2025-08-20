Armeesprecher: Vorbereitungen zur Einnahme von Gaza begonnen

Tel Aviv (dpa) - Die israelische Armee hat nach Angaben ihres Sprechers Effie Defrin mit «vorbereitenden Maßnahmen» zur Einnahme der Stadt Gaza begonnen. Schon jetzt hielten israelische Truppen die Außenbezirke der Stadt besetzt, sagte er am Abend vor Journalisten. Man habe die «nächste Phase des Kriegs» begonnen.

Zuvor hatte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nach Angaben seines Büros angeordnet, die Stadt Gaza schneller einzunehmen als bislang geplant.