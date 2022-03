Atzes Ampel - grüner wird's nicht! - Regenwald

© radioNRW

Das Jahr 2022 wird ein Knaller! Zumindest auf comedytechnischer Ebene. Nicht weil Karl Lauterbach jetzt auf der Regierungsbank sitzt, sondern weil der Comedy-Allstar himself wieder unsere Radio-Bühne betritt: Atze Schröder. Die lebende Legende aus dem Ruhrgebiet hat eine neue Comedy bei uns im Programm. Atze will nachhaltiger werden und feuert verbal gegen alles was Mutter Natur schaden könnte. Wir begleiten ihn auf diesem Weg in "Atzes Ampel – grüner wird's nicht!"