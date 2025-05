Aubrey Plaza erstmals auf rotem Teppich nach Tod von Ehemann

Cannes (dpa) - Die Schauspielerin Aubrey Plaza hat sich erstmals seit dem Tod ihres Mannes auf dem roten Teppich gezeigt. Die 40-Jährige ist Teil der Komödie «Honey Don't» von Ethan Coen, die bei den Filmfestspielen Cannes Premiere feierte.

US-Regisseur und Drehbuchautor Jeff Baena starb im Januar dieses Jahres. Mehrere US-Medien berichteten unter Berufung auf die Gerichtsmedizin, der Schauspieler habe sich das Leben genommen. Plaza (40, «Parks and Recreation», «The White Lotus») und Baena hatten 2021 nach zehnjähriger Beziehung geheiratet. Plaza hatte Anfang Januar in einem Statement von einer «unvorstellbaren Tragödie» gesprochen.

In «Honey Don't» verkörpert die US-Amerikanerin die Geliebte der Hauptfigur, einer Ermittlerin (Margaret Qualley). Der Regisseur ist ein Teil der berühmten Coen-Brüder, die als Regisseure Filme wie «The Big Lebowski», «No Country for Old Men» oder «True Grit» herausbrachten.