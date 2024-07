Auf dem Eiffelturm: Céline Dion singt bei Olympia-Eröffnung

Paris (dpa) - Mit einem spektakulären Auftritt auf dem Pariser Eiffelturm hat Céline Dion den Abschluss der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele gebildet. Die kanadische Sängerin performte «L'Hymne à l’amour» der französischen Chansons-Ikone Édith Piaf und brachte das Publikum damit zum Jubeln.

Über eine Einlage der 56 Jahre alten, in Frankreich stark verehrten Sängerin war seit Tagen spekuliert worden. Dion hatte 2022 bekannt gemacht, dass bei ihr das sogenannte Stiff-Person-Syndrom, eine seltene neurologische Erkrankung, diagnostiziert worden sei.

Die Krankheit könne überall im Körper zu Muskelkrämpfen führen, so dass etwa ihre Hände oder Füße erstarren würden. Sie habe Probleme beim Gehen und beim Singen. Die Sängerin von «My Heart Will Go On» sagte alle für dieses und letztes Jahr geplanten Termine ihrer «Courage World Tour» in Europa ab.