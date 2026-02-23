Auf dieser Webseite kann man den weißen Hai verfolgen

Park City/Berlin (dpa/tmn) - «Contender» sorgt für Medienrummel. Mit über vier Metern Länge ist er der größte Weiße Hai, den die Meeresforschungs-Organisation «Ocearch» bislang mit einem Peilsender versehen hat. Und man kann sehen, wo er unterwegs ist und nach Futter sucht.

Die Organisation verfolgt zu Forschungszwecken weltweit vor allem Haie, aber auch Meeresschildkröten, Robben, Delfine und Alligatoren auf ihrem Weg durch die Gewässer. Der Fokus liegt auf Nordamerika, Australien, Neuseeland und Südafrika.

Routen von Haien, Schildkröten & Co nachverfolgen

Aber die Arbeit der Forschenden kann man auf der ganzen Welt nachvollziehen. Denn auf einer Tracking-Karte auf der Ocearch-Webseite sieht man, wo Haie wie «Contender», Schildkröten, Delfine, & Co überall geortet wurden. Mit Filtern lassen sich die Routen auch auf verschiedene Zeiträume eingrenzen.

Das Tracking von «Contender» und seinen Artgenossen funktioniert aber nicht nur auf der Webseite, sondern auch über eine kostenlose App, die sowohl für Android-Smartphones als auch für iPhones verfügbar ist. Die Webseite wartet zudem mit Wissenswertem rund um Haie und die Ozeane auf.

«Contender» bewegt sich entlang der US-Ostküste

Um noch einmal auf «Contender» zurückzukommen: Seit der Hai Anfang 2025 mit einem Peilsender versehen wurde, bewegt er sich entlang der US-Ostküste zwischen Miami und dem Sankt-Lorenz-Golf vor Kanada.