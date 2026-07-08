Auf Emst tut sich was

Die Fläche um die es geht ist versiegelt und muss das auch bleiben. Eine Grünfläche fällt also weg. Auch die Nähe zur Wohnbebauung schränkt die Pläne ein. Ballspiele oder Skatemöglichkeiten fallen wegen eines Lärmgutachtens raus. Auf der Fläche soll ein Angebot für Jugendliche, junge Erwachsene und Erwachsene entstehen. Im Gespräch ist eine Möglichkeit zum bouldern, Slack-Lines, Tische für Schach und Mensch ärgere dich nicht und mehr. Auch für Menschen mit Behinderungen soll es ein Angebot geben, zum Beispiel eine Calisthenics Anlage für Rollstuhlfahrer. Bei den Anwohnerinnen und Anwohnern kam auch die Planung von zwei Boulebahnen gut an. Wichtig ist ihnen auch eine öffentliche Toilette und genügend Sitzmöglichkeiten, sowie Mülleimer und Fahrradständer.

Noch sind das alles aber Idee und keine konkreten Planungen. Baubeginn ist frühestens 2028.