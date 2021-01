Auf Fehlersuche unter Windows

«Hitman 3»: Makabres Schleichspiel für Geduldige

Digital Agent 47 stammt aus einem Genlabor und verdingt sich in der «Hitman»-Reihe seit 20 Jahren in Auftragsmorden. Mit «Hitman 3» geht das Schleich-Meuchel-Spiel in die nächste Runde.