Auf geht's, Phoenix!
Mission Aufstieg. Heute beginnen für Phoenix die Playoffs. Im ersten Play-Off-Viertelfinalspiel in der Ischelandhalle warten die Karlsruhe Lions. In der Hauptrunde haben die Teams jeweils ihr Heimspiel gewonnen. Unser Basketball-Zweitligist geht selbstbewusst in die Partie.
Veröffentlicht: Mittwoch, 06.05.2026 11:48
Im letzten Liga-Spiel in Münster gab es mit 128:101 einen Rekordsieg beim Pro-A-Absteiger. Und das ohne den verletzten Topscorer Devin Schmidt. Geschäftsführer Martin Schmidt geht selbstbewusst in die Playoffs - und mit leicht erhöhtem Puls.
Das Spiel heute startet um 19 Uhr 30. Wer zuerst drei Siege hat, steht im Halbfinale. Da geht es gegen Bremerhaven oder Quakenbrück. Passend zum Start in die Playoffs hat die Liga heute Phoenix-Coach Chris Harris zum Trainer des Jahres gekürt.