Aufsichtsrat soll neu beschließen

Stellenausschreibung, Auswahlverfahren und Entscheidungsfindung seien nicht transparent gewesen. Mit einem entsprechenden Antrag hofft der HAK-Vertreter nun auf einen neuen Beschluß. Zum Beispiel wird gefragt, warum die neue Stelle überhaupt erforderlich ist, welche konkreten Aufgaben sie umfaßt und warum diese nicht in der bereits existierenden Struktur erledigt werden können. Der Aufsichtsrat tagt am 1. September. Eine Woche später, am 7.9., beschäftigt sich auch der Ausschuß für Bürgerbeteiligung mit dem Thema - nach einem Antrag der Ex-Bürgermeisterin Brigitte Kramps, ebenfalls SPD-Mitglied. Sie plant außerdem eine Unterschriftenaktion für die nächsten Tage - vor den Häusern der Hagewe.