Aufstieg (im besten Fall) nur vertagt

Es war das erwartet heiß umkämpfte vierte Spiel im PlayOff-Halbfinale der zweiten Basketball Bundesliga Pro A. Phoenix ist mit einer Führung (2 zu 1 in der Serie) nach Bremen gereist. Mit einem Auswärtssieg wären die Feuervögel nicht nur ins Finale eingezogen, sondern hätten auch das große Ziel erreicht: Wiederaufstieg in die erste Liga! Vor allem der Beginn, aber im Prinzip die komplette erste Hälfte war vielversprechend, in der zweiten drehten die Eisbären Bremerhaven aber auf - und von Phoenix kam zu wenig.