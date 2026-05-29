Aufstieg (im besten Fall) nur vertagt

Es war das erwartet heiß umkämpfte vierte Spiel im PlayOff-Halbfinale der zweiten Basketball Bundesliga Pro A. Phoenix ist mit einer Führung (2 zu 1 in der Serie) nach Bremen gereist. Mit einem Auswärtssieg wären die Feuervögel nicht nur ins Finale eingezogen, sondern hätten auch das große Ziel erreicht: Wiederaufstieg in die erste Liga! Vor allem der Beginn, aber im Prinzip die komplette erste Hälfte war vielversprechend, in der zweiten drehten die Eisbären Bremerhaven aber auf - und von Phoenix kam zu wenig.
Entscheidung am Ischeland
Jetzt kommt es am Samstag (30.5.) zum Showdown in der Ischelandhalle. Wer zuerst drei Siege hat, ist im Finale um die Meisterschaft in Liga zwei und gleichzeitig schon aufgestiegen. Es könnte also morgen gar nicht spannender sein! Phoenix will noch mal alle Fans mobilisieren und die Stadt euphorisieren. Vor dem Spiel gibt es einen Fanmarsch zum Ischeland. Treffpunkt um 16 Uhr ist das Elbersgelände (vor dem Essence), um 16.30 Uhr geht's dann durch die Stadt bis zur Halle.