Auftakt in Brasilien: Strafe und Platz 15 für Verstappen

São Paulo (dpa) - Max Verstappen ist sehr verhalten in das Rennwochenende von São Paulo gestartet. Der WM-Spitzenreiter, der wegen eines unerlaubten Motorenwechsels am Sonntag (18.00 Uhr MEZ/Sky) fünf Startplätze nach hinten versetzt wird, kam im einzigen Freien Training nicht über den 15. Platz hinaus. Seinen letzten Versuch einer schnellen Runde brach er vorzeitig ab. WM-Herausforderer Lando Norris sicherte sich dagegen die Bestzeit.

Der 24 Jahre alte Brite fuhr am Ende der einstündigen Einheit die schnellste Runde und verwies in seinem McLaren Landsmann George Russell im Mercedes auf den zweiten Platz. Dritter wurde ebenfalls ein Brite: der 19 Jahre alte Oliver Bearman. Der designierte Formel-1-Stammfahrer von Haas im kommenden Jahr ersetzte am Freitag den Dänen Kevin Magnussen, dem es gesundheitlich nicht gut ging. Nico Hülkenberg fuhr im zweiten Haas auf den achten Rang.

Heute auch noch Sprint-Qualifikation

Verstappen fehlten auf die Bestzeit 1,102 Sekunden. Er fuhr allerdings auch nur mit den mittelharten Reifen und nicht mit den weichen und damit auch schnellsten. Er führt im Klassement mit 47 Punkte vor Norris und musste bereits vor den ersten Kilometern einen weiteren Rückschlag einstecken. Weil in seinem Red Bull in Interlagos bereits der sechs Motor zum Einsatz kommt, wird er in der Startaufstellung zum Grand Prix strafversetzt. Einfluss auf den Ausgang der Qualifikation heute (19.30 Uhr MEZ/Sky) für das Sprintrennen am Samstag hat die Strafe nicht.