Aus für deutsches Tennis-Team: Pleite gegen Kanada

Brisbane (dpa) - Die deutschen Tennis-Herren sind beim ATP-Cup in Australien ausgeschieden. Das DTB-Team unterlag in seinem letzten Gruppenspiel 1:2 gegen Kanada, das sich damit den zweiten Platz in der Gruppe A sicherte.

© Tertius Pickard (dpa)