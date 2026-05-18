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Ausbildungsmesse Hagen
© agentur mark GmbH
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Ausbildungsmesse in Hagen

Wie geht es nach der Schule weiter? Antworten gibt es auch dieses Jahr auf der Ausbildungsmesse Hagen! Kleine Betriebe und große Unternehmen - es gibt wieder Einblicke in ganz unterschiedliche Berufe.

Veröffentlicht: Montag, 18.05.2026 12:54

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Vor Ort beraten von über 90 Unternehmen Expertinnen und Experten, schildern aber auch Auszubildende selbst ihren Berufsalltag und ihre Aufgabenbereiche. Darüber hinaus kann man auf dem Gelände wieder direkt viel selbst ausprobieren.

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Wann und wo?

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Die Ausbildungsmesse findet am 11.06.2026 in den Elbershallen (Dödterstraße 10, 58095 Hagen) statt. Von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr ist jeder willkommen. 

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Noch mehr Informationen findet ihr hier: Ausbildungsmesse Hagen am 11. Juni 2026 in den Elbershallen (ausbildungsmesse-hagen.de)

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