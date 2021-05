Die Ausgangsbeschränkungen sind Teil der Bundesnotbremse. Und in den Regelungen dazu ist der Text eindeutig. Die Inzidenz muss fünf Werktage unter 100 sein - und dann am übernächsten Tag werden die Beschränkungen aufgehoben. Da in den letzten fünf Tagen ein Sonntag war, sind die fünf Tage unter 100 erst morgen erreicht. Und der übernächste Tag ist dann eben der kommende Donnerstag.