Ausnahmegenehmigung: Djokovic auf Weg zu Australian Open

Melbourne (dpa) - Der 20-fache Grand-Slam-Turniersieger Novak Djokovic wird mit einer Ausnahmegenehmigung bei den Australian Open antreten, kündigte der Weltranglisten-Erste an.

«Allen ein frohes neues Jahr», schrieb der 34 Jahre alte Serbe bei Instagram: «Ich habe in der Pause eine fantastische Zeit mit meinen Lieben verbracht und heute reise ich mit einer Ausnahmegenehmigung nach Down Under. Let's go 2022!!».

Knapp zwei Wochen vor dem Auftakt des ersten Grand-Slam-Turniers der Tennis-Saison enden damit die monatelangen Spekulationen um die Teilnahme des Topstars. Die Australian Open in Melbourne beginnen am 17. Januar. Nur Spieler und Spielerinnen, die gegen das Coronavirus geimpft sind oder eine medizinische Ausnahmegenehmigung erhalten haben, dürfen daran teilnehmen.

Die Ausnahmeerlaubnis sei nach strenger Überprüfung, an der zwei unabhängige Expertengremien beteiligt waren, erteilt worden, teilten die Veranstalter mit. Es seien faire und strenge Vorschriften für die Bewerbungen für medizinische Ausnahmen eingeführt worden, damit die Australian Open «sicher und angenehm für jeden seien», sagte Turnierdirektor Craig Tiley. Zentraler Punkt sei, dass die Entscheidungen von unabhängigen Experten getroffen worden seien.

Warum stellt Djokovic eine Ausnahme dar?

Der neunmalige Melbourne-Sieger Djokovic hatte seinen Impfstatus bislang stets offen gelassen. Auf seinen eigentlich angekündigten Start beim derzeit laufenden ATP Cup - dem Teamevent, das als Vorbereitung dient - hatte er kurzfristig verzichtet.

Mit seiner Ankündigung wirft der Topstar nun neue Fragen auf: Warum stellt er eine Ausnahme dar? Warum ermöglichen die Veranstalter ihm - offenbar auch als möglicherweise Ungeimpftem - die Chance auf die Titelverteidigung? «Wir würden Novak liebend gern hier sehen, aber er weiß, dass er geimpft sein muss, um zu spielen», hatte Turnierdirektor Tiley noch im November gesagt.

Djokovic wird in Melbourne versuchen, zum zehnten Mal die Australian Open für sich zu entscheiden. Mit seinem 21. Grand-Slam-Titel würde er zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen. Momentan teilt er sich die Bestmarke mit seinen Rivalen Roger Federer und Rafael Nadal.

Der Schweizer Federer pausiert noch immer aufgrund seiner Knieprobleme, der Spanier Nadal will nach einem positiven Corona-Test kurz vor Weihnachten bei den Australian Open antreten. Für den ersten sportlichen Tennis-Höhepunkt der Saison hat sich auch der Hamburger Alexander Zverev den Titel zum Ziel gesetzt.

