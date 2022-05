Ausnahmen bei Telefonie-Flatrates brauchen klaren Hinweis

Flatrate ist Flatrate. Auch und gerade beim Telefonieren. Oder doch nicht? Es kommt wie so oft darauf an. In jedem Fall müssen Ausnahmen erwartbar sein und deutlich aufgeführt werden, zeigt ein Urteil.

© Christin Klose/dpa Themendienst/dpa-tmn