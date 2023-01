Australian Open: Zverev hofft auf «Edelfan» Nowitzki

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev wird bei seinem Erstrunden-Match bei den Australian Open wohl von einem prominenten Fan auf der Tribüne unterstützt. Basketball-Ikone Dirk Nowitzki, mit dem Zverev in der vergangenen Woche im Melbourne Park ein paar Bälle geschlagen hatte, will sich offenbar Zverevs Spiel am Dienstag (7.00 Uhr MEZ) gegen den spanischen Qualifikanten Juan Pablo Varillas live vor Ort anschauen. «Er hat mir gesagt, dass er Montag und Dienstag da sein wird. Ich denke, dass er auch bei meinem Match da sein wird», sagte Zverev im Interview des Senders Eurosport.

