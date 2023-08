Australien erstmals bei der WM mit Sam Kerr in der Startelf

Sydney (dpa) - Die 29 Jahre alte Stürmerin vom FC Chelsea hatte in der Vorrunde wegen einer Wadenverletzung gefehlt und war danach nur als Joker eingesetzt worden. Kerr ersetzt im Team von Trainer Tony Gustavsson Emely van Egmond in der Partie in Sydney gegen die Europameisterinnen.

Erkrankt fehlt Innenverteidigerin Alanna Kennedy, die von Rekord-Nationalspielerin Clare Polkinghorne ersetzt wird. Ein ganz besonderer Tag ist es für Katrina Gorry: Die Mittelfeldspielerin wurde vor genau zwei Jahren erstmals Mutter. Zur englischen Anfangsformation gehört wie erwartet in Georgia Stanway vom FC Bayern München die einzige Bundesliga-Spielerin des Halbfinals.

Der Gewinner bestreitet am Sonntag (12.00 Uhr MESZ/ZDF) ebenfalls in Sydney das Endspiel gegen Spanien. Der Verlierer muss bereits am Samstag im Spiel um Platz drei in Brisbane gegen Schweden ran (10.00 Uhr MESZ/ARD).

Australische Zeitung filmt Training der Engländerinnen aus der Luft

Vor dem WM-Halbfinale gegen Australien ist das geheime Training der englischen Fußball-Nationalspielerinnen offenbar aus der Luft gefilmt worden. Nach Angaben der australischen Zeitung «Daily Telegraph» ist das Blatt selbst für die veröffentlichten Bilder verantwortlich. «Wenn Englands Löwinnen dachten, sie würden einfach unter dem Radar in das Halbfinale der Weltmeisterschaft fliegen, erlebten sie einen herben Schock. Wir haben den Hubschrauber hochgeschickt, um zu sehen, wie sich der alte Feind vorbereitet», hieß es in markigen Worten: «Willkommen im Dschungel, Löwinnen, wir haben Spaß und Spiel.»